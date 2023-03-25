我國駐宏都拉斯大使返台，媒體提問台灣對兩國的關係是否盡力？行政院副院長鄭文燦表示，盡最大努力、盡最大善意、最大的合作，對外還是要秉持對等互惠尊嚴的立場來處理外交關係。
鄭文燦還說，中國是用金錢外交圍堵台灣，台灣的處境面對的就是中國以經濟力要脅迫其他國家就範，這已經很清楚了。
蔡英文總統率鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文、嘉義縣長翁章梁今天下午參拜朴子配天宮，鄭文燦接受媒體訪問。
我國駐宏都拉斯大使返台，媒體提問台灣對兩國的關係是否盡力？行政院副院長鄭文燦表示，盡最大努力、盡最大善意、最大的合作，對外還是要秉持對等互惠尊嚴的立場來處理外交關係。
鄭文燦還說，中國是用金錢外交圍堵台灣，台灣的處境面對的就是中國以經濟力要脅迫其他國家就範，這已經很清楚了。
蔡英文總統率鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文、嘉義縣長翁章梁今天下午參拜朴子配天宮，鄭文燦接受媒體訪問。
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