中國駐加拿大使館網站25日消息，駐加拿大使館發言人就美國總統拜登訪加期間加美涉中負面表態發表談話稱，加拿大總理杜魯道及拜登總統多次炒作涉中問題，反覆拿中國說事，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，關於加美聲稱中國對國際秩序構成長期嚴重挑戰、採取破壞性行為，想指出，中國堅持和平發展，宣導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。加美等少數西方國家抱守冷戰思維，堅持意識形態偏見，基於「小圈子」利益搞「集團政治」，肆意損害他國主權，對國際和平、安全、發展造成巨大破壞。這才是國際秩序的嚴重、長期和最大威脅。

發言人指出，關於所謂中方干涉加內政， 中方一貫奉行不干涉別國內政的原則。中方領事機構一貫根據《維也納領事關係公約》和中加雙邊領事協定履行職責，有關作法符合國際法和國際慣例，光明正大、無可指摘。加方應摒棄意識形態偏見，立即停止對中方機構和人員正常履職進行汙名化，立即停止抹黑攻擊中國的言行。

發言人認為，關於康明凱、邁克爾案，中國是法治國家，相關部門依法辦案。必須指出，孟晚舟在未違反任何加拿大法律情況下被拘留長達近三年，這才是不折不扣的「任意拘押」。

發言人強調，當前，中加關係正面臨困難，這是中方不願看到的，但責任不在中方。加一些政客一而再、再而三發表不負責任的言論，給兩國關係製造新的干擾和障礙，這種做法只會進一步損害中加關係和加自身利益。中方再次敦促加方堅持互相尊重、求同存異，多做增進互信、促進合作、改善雙邊關係氛圍的事情，而不是相反。