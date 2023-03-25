24歲韓國男神李宰旭暌違3年半再度訪台，明（26日）將在DSpace元動空間（原ATT SHOW BOX）舉辦粉絲見面會，今（25日）出席媒體見面會，被問及近千張門票完售心情，他說「真的非常開心，要愛1個人很困難，謝謝大家把這份愛給我」，擁有模特般高䠷、健壯身材的他也常會在IG曬出肌肉照， 在活動上被主持人阿娟稱讚「身材很好」時，李宰旭也立刻害羞到滿臉脹紅，謙稱自己一直很認真在運動。

李宰旭抵台當天，便已迫不及待前往鼎泰豐吃小籠包，晚間還逛了士林夜市，「上次來台時間行程太匆忙沒時間去，很開心這次有提前來台，人真的好多，我去一下就趕快走了，不過我覺得充滿活力，逛得很開心」。記者會上，他有問必答，笑曝自己不敢看恐怖片，不過會因為自尊心作祟，答應朋友邀約，之後也不排斥拍恐怖片，「但我怕無法自己監看」。有趣的是，在被問及來台前是否有惡補一下中文時，他才說：「剛剛太緊張了，開場忘記先用中文說『大家好，我是李宰旭』。

被主持人稱讚身材很好，李宰旭立刻害羞到滿臉脹紅。（羅永銘攝）

他也透露了不少自己私下面貌，被問到和男神朋友路雲、安孝燮聚會時是否會比帥，李宰旭自信喊「在我的基準當然我最帥，不過在他們自己的心中，應該也覺得自己最帥吧」。在「二選一問答」環節上，他也大方分享，例如，愛吃米飯，但拿手菜是義大利麵；喜歡動物，太愛摸動物，怕讓貓咪有負擔，想養狗，自認手長腳長，很像杜賓犬；工作時喜歡晴天，在家裡休息的話喜歡雨天，因為喜歡泥土的味道和雨聲；喜歡吃甜點，但為了身材管理得節制，每天早上都會喝一杯黑咖啡；愛看卡通影片，因為覺得最可怕的是人。

其中有題被問到「森林VS海灘」時，李宰旭選擇了海邊，並解釋因為自己很喜歡游泳、浮潛，主持人阿娟趁機建議可以去綠島、墾丁，他興致勃勃地詢問交通時間，也直呼「聽起來很棒欸，等等就去」。而身為韓國觀光公社的名譽大使，還不忘回推阿娟來韓國的話可以到濟州島玩，「每次去濟州島都會有戀愛的感覺」，當場邀約「來韓國跟我聯絡一下吧」，主持人便開玩笑說，乾脆在濟州島舉辦粉絲見面會，也順便邀請台灣媒體參加，李宰旭則爽快答應當地陪，「雖然在濟州島舉辦粉絲見面會有點困難，但大家可以來玩。」

李宰旭有問必答，透露了不少自己私下面貌。（羅永銘攝）

李宰旭2019年來台宣傳《意外發現的一天》時，曾表示，自己喜歡陽光、充滿正能量的女生，「畢竟我們工作壓力很大，所以很希望可以遇到這樣正向開朗的女朋友」，而他常在作品中演出嘴硬心軟、外冷內熱的角色，他坦言「我私下的個性好像也是這樣，不擅於表達出自己的愛意， 會很容易覺得害羞，所以才會說希望找個積極開朗的對象」，至於是否對婚姻有憧憬，他則笑喊「我其實都還沒去當兵，所以結婚對我來講還是很遙遠的事情，但總有一天應該會吧」。