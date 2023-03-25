住進隔音不佳的房子真的讓人很困擾！一名單身的女網友抱怨，常會聽到隔壁情侶檔激烈床戰的聲音，讓她決定模擬相同叫聲還以顏色，未料苦練一周後，竟遭到對方投訴「鬧鬼」，還在她的門上貼符咒。讓不少網友看了笑歪，直說：「這沒請林正英不行」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，她家隔壁住了一對情侶，常常半夜床戰無法克制音量，她已經忍無可忍，決定展開復仇行動：「我要讓他們知道，就算只有一個人住，我也可以叫的比他們兩個人大聲！」

為此，原PO特地看了一個禮拜的成人影片練習，想要模擬出逼真的床戰叫聲，經過她一番努力，最後終於引起鄰居的注意，但讓人傻眼的是，鄰居竟跑來原PO的家門貼上鎮煞符咒，還向房東投訴這間房子鬧鬼。

貼文一出，引來不少網友留言回應，「模擬跟真實的差異其實挺大的，尤其很多都是為了拍影片誇大」、「一定是沒有放感情下去叫」、「直接放片開最大聲就好了，幹嘛自己叫」、「你可以試試外放大悲咒」、「這沒請林正英不行」，不過也有人看了原PO的照片後，歪樓笑說：「那麼美的鬼哪裡可以碰到」、「我一直相信助人為快樂之本，需要幫忙請找我」。