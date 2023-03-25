農曆年後至清明節期間祭祖掃墓、農田整地，使得墓地、雜草火警暴增，讓消防人員疲於奔命，且大量的水源用於撲滅野火，更加劇台南缺水問題。台南市消防局第一大隊25日上午獲報柳營區有一起雜草火警，消防人員著裝驅車趕至現場時，恰好抓到一位正在燒雜草的農民，立即對他開罰3000元，希望該農民能因此得到教訓。

第一大隊表示，墓地、田野、廢棄物火警除了浪費救災水源、造成空氣汙染危害人體健康外，火勢不慎延燒周圍建築物、果園農作物更造成嚴重的財產損失，以往也曾有農民引火整地，因風向改變來不及閃避而葬身火窟的案例。

今天上午柳營區發生一起雜草火警，消防人員趕到現場時，剛好發現一位農民在農地隨意引火燃燒雜草，隨即對行為人開罰3000元。一大隊指出，台南市已於2021年12月1日公告禁止田野引火燃燒，因此呼籲民眾清明祭祖掃墓應避免燃燒雜草，整理農田及空地枝葉更要與時俱進「除草不用火」。