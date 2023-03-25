農委會近期將由泰國進口雞蛋，一顆成本約4.1元，到台灣後一顆雞蛋不到6元，農業專家《Lin bay 好油》直言，不要再扯國際蛋價都很貴了，他也對農委會產生質疑！對此，農委會回應了！
台灣將自泰國進口32.5萬顆雞蛋，一顆成本約4.1元，農業專家《Lin bay 好油》估算，這批雞蛋加上運費、關稅及營業稅，到台灣後一顆雞蛋不到6元。
《Lin bay 好油》直言，不要再扯國際蛋價都很貴了，實際上從泰國進來就是又便宜又快，他也對農委會產生質疑！
對此，農委會回應，針對進口雞蛋考量，農委會同時要考慮國內蛋農是否會因此受到影響，並滿足消費者需求。由於這次受到禽流感和極端氣候影響，才會評估開放專案進口到年底來補足缺口，農委會施政目標就是要讓農民有利潤、所得增加，並維護糧食安全，在這兩者中間尋找平衡點。
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