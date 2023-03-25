大陸央視新聞用戶端報導，對於近期在社交網路上出現的涉泰旅遊相關視訊和言論，中國大陸駐泰王國大使館25日表示，已注意到社交媒體上出現的所謂在泰旅遊存在嚴重安全風險的視訊，也注意到泰國政府、旅遊主管部門和駐華外交機構的澄清。

中駐泰使館稱，泰國是中國的友好鄰邦，泰方對中國遊客來泰旅遊非常重視，從各個方面進行努力，為中國遊客提供安全的環境和舒適良好的旅遊體驗。駐泰使館與泰方旅遊安全主管部門保持密切溝通和聯繫，將一如既往、不遺餘力地維護中國公民在泰安全與合法權益。

據悉，稍早泰國駐華大使館23日發文表示，泰國高度重視中國遊客的旅遊品質與安全指出，泰王國駐華大使館謹此告知，泰國高度重視中國遊客的旅遊品質、安全以及對泰國的美好印象。泰王國駐華大使館務必澄清有關旅遊不安全的內容與評論的誤解。該館重申，自中國允許中國遊客出國旅遊以來，泰國已做好接待中國遊客到來的充分準備以及為中國遊客增加了許多通信管道，為遊客在獲取資訊並向旅遊員警通報緊急情況提供便利與安全保障。

泰國駐華大使館十分理解遊客對安全問題的擔憂。泰國一直以來都受到世界各地遊客的歡迎，諸多城市入圍各組織的宜居安全城市排行榜。因此，請中國遊客放心，泰國相關機構高度重視此問題，同時也將採取相應措施，全力維護並保障遊客的安全。