2022年底立法院通過《民間參與公共建設法》修正，促參三子法陸續公布，繼預告履約爭議相關子法規後，財政部再公布《政府有償取得公共服務政策評估作業辦法》說明政府有償取得公共服務(PPP)的評估及相關流程。此外財政部也預計4月預告施行細則，預告結束後送行政院。

根據子法規規定，評估標的分為兩階段，第一屆段召開初審會議確定評估標的具必要性、優先性及迫切性，第二階段是複審會議，確認教具政府評估興建營運更具效應。

評估標準中的定向評估內容即是必要性、迫切性與優先性，必要性須符合民生基本需求、政府應負擔義務與設施覆蓋率或供給量有不足。優先性則是擴大社會效益與施政的優先程度。破棄性則是政府專業人力資源不足、政府財政資源調度資源有限。

財政部官員舉例，定向總分為100分，委員可依據個案劃分定向比重，例如必要性30分、優先性30分、迫切性40分，整體分數要超過80分才符合有償PPP的標的。

定量的內容則包含服務品質提升效益、資產維護水準提升效益、設施服務提早實現效益以及委託民間辦理風險，這4項是可以以量化的方式計算效益；至於外部成本效益評估，可以附註的方式，例如汙水下水道，施工期間可能要圍馬路造成交通不便等外部成本，報告中也要提及相關的措施與降低外部成本方式提供委員參考。

專家會議置委員7人至9人，由評估機關就具有與評估標的相關專門知識人員派任或聘任之。委員組成必須有評估機關代表；法律、財務、公共行政、財政領域專家；評估標的領域的專業人員；民間機構人員等。

而政府有償取得PPP服務子法規預計5月22日預告結束；至於外界所關心促參法施行細則，各界也已經將相關意見提到財政部並彙整當中，預計4月將接棒預告，預告結束將送行政院核定。