觀察者網25日報導，一周內美國三家銀行倒閉清算，緊接著百年品牌瑞士信貸面臨危機，德國最大商業銀行德意志銀行股價也一度重挫近15％……從矽谷銀行開始，美歐銀行接連的「暴雷」危機似乎掀起更多風暴。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）24日引述花旗銀行23日發布的報告稱，近期美歐銀行業的動盪更加凸顯出，中國會是今年「相對安全的避風港」。在優化疫情防控措施並釋放更明確監管訊號後，投資者對中國更有信心，且「隨著汽車銷售回暖和房地產銷售趨穩，（中國的）經濟活動勢頭還有可能進一步回升」。

這支由花旗銀行首席經濟學家余向榮領導的團隊認為，中國有可能成為各國中實現經濟加速擴張的「例外」，從而為中國在美歐經濟體面臨金融動盪風險加劇時提供一種增長「對沖」。「我們長期以來一直在討論這一觀點，即中國可以成為今年的一個主要增長對沖……最近的全球銀行業壓力也許加強了這一理論。」報告說。

「考慮到中國的增長溢出效應、金融穩健性、政策紀律及新的政治經濟周期，中國至少將會成為一個相對安全的『避風港』。」花旗該報告首先指出，中國人民銀行決定下調存款準備率等最新舉措，表明中國正在「全球波動中提供政策支持保證」。

報告稱，自疫情開始以來，中國大陸一直保持著相對寬鬆的貨幣政策，同時沒有重大刺激計畫，如宣布向消費者派發大量現金等。「也許是從美國近年來的經歷中吸取教訓，中國人民銀行一直對寬鬆政策持謹慎態度，即使在疫情時期也是如此，一旦增長重回正軌就可能很快轉向觀望模式。」

此外，花旗經濟學家認為，本月稍早在大陸全國人大通過的」國務院機構改革方案」，就是中國努力緩解金融風險的一個例證。該方案要求組建國家金融監督管理總局，深化地方金融監管體制改革，將中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，並籌推進中國人民銀行分支機搆改革等。報告稱：「今年，中國政府決心遏制地方政府的債務風險，我們相信它有足夠的工具。」

據報導，由於預計今年中國國內生產總值（GDP）將出現相對凸出的增長，經濟學家還看到了人民幣的上行空間。花旗預測，在岸人民幣兌美元匯率將在6-12個月內升至6.6，這將使人民幣回升到去年4月以來的最堅挺水準。「隨著國外激進加息帶來的意外不良後果，如果經濟復蘇顯著，且有關評估穩步推進，那麼資本就有可能在重新開放貿易後恢復流入中國。」

報導稱，這一觀點得到了進一步支持：由於美聯準會主席鮑威爾22日表示加息已接近尾聲，加之次日公布的美國經濟數據相對疲弱，23日美元兌一攬子貨幣全面走低，美元指數在隔夜市場走弱（最低點為101.915），尾盤時大幅下跌。本周目前為止，美元指數已大約下跌了1.4％。

此外，海銀財富公司財務長（CFO）樂偉在接受CNBC電話採訪時表示，由於美國等國家快速加息，中國當前的狀況與那些國家非常不同。至於中國的監管發展勢頭，他說他的公司感受到中國政府顯然正努力提高外國金融機構參與中國市場的能力。

大陸中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀25日在中國發展高層論壇2023年年會也提到，中國是國際金融安全的避風港。