廖老大所屬的D2車隊今(25)日在台東太麻里金針山參加拉力賽，其比賽車輛在行駛途中突然起火，最後整輛車燒成骨架。（翻攝自記者爆料網）

25、26日兩天中華越野賽車競技協會在台東金針山舉辦越野拉力賽，比賽中卻傳出火燒車意外，由廖老大所屬的D2車隊，其比賽車輛行駛至太麻里鄉金針山東65線8-10k處，車子突然起火燃燒，由於火勢猛烈，整輛車立刻陷入火海，而駕駛該車輛的車手是廖老大的兒子廖洋，影片中可聽見拍攝者著急地喊著「廖洋在車上嗎？」。

台東消防局今(25)日下午2時許獲報後，派出太麻里11、16、91分隊前往灌救，該比賽車輛最後收到僅剩骨架，台東縣消防局表示，比賽車輛行駛中起火，現場無人受傷僅車輛燒毀。

從影片中可見，影片拍攝者非常著急地跑往車輛事故地點，還趕緊請人趕快打119通報消防隊，拍攝者還喊著「廖洋有沒有在車上」、「廖洋」，拍攝者經過火燒車現場時，疑似熊熊大火讓周遭溫度急速升溫，拍攝者疑似被熱氣噴到「喔」了一聲，並且站離火燒車約50公尺外繼續拍攝；據悉，該事故車上的正副駕駛及時逃生，安然無恙。