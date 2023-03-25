禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊紅酒

來自法國波爾多的禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊（士族名莊）紅酒，由四種葡萄混釀而成（Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot & Cabernet Franc），CP值高。紅寶石般的色澤無比誘人，成熟的漿果香氣更是引人入勝，入口後絲滑柔順，還曾經榮獲2014年中級酒莊冠軍；使用的葡萄種植過程符合友善環境，由於葡萄因為熟成度高，蜜蜂喜歡在附近採蜜，因此在種植過程中，葡萄園堅持不使用殺蟲劑，與大自然共存，還獲得友善蜜蜂認證和友善環境認證，家樂福除嚴格把關品質讓消費者有更好的選擇，也讓商品價格更經濟實惠。

平實價格，就能喝到蜜蜂標章的波爾多中級酒莊（士族名莊）紅酒

來自法國波爾多的禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊（士族名莊）紅酒，每瓶都有自己獨特的「身份證」QR CODE在酒的背標上，掃描後可驗證其來自中級酒莊，使用的葡萄是遵循友善環境方式種植，堅持不使用殺蟲劑、與自然共存的葡萄，獲得友善蜜蜂認證和友善環境認證，品酒的同時，每一口都讓你喚起對待地球的重視。並曾獲得2014年中級酒莊冠軍，現在只有家樂福獨家才買得到，甜甜價不僅CP值極高，也讓人讚嘆，每一口都能體現永續精神，喝到濃醇美味，更喝得到對環境的友善與重視。

家樂福販售蜜蜂標章的波爾多中級酒莊（士族名莊）紅酒，價格平實。（圖/業者提供）

成熟漿果香氣，入口柔滑圓潤

禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊（士族名莊）紅酒，帶有石榴紅的色澤，在入口之前便能夠先享受它那如紅寶石般的光芒；入口是圓潤滑順的，接著演變成絲般柔滑的口感，精緻優雅的口感結合了豐盈的香草香味，綿延出悠長而芳香的餘韻，回味無窮。

禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊紅酒，歷經時間淬鍊陳釀風味絕佳。（圖/業者提供）

這麼優雅的芬芳，不僅因為葡萄遵循友善環境方式種植，更是經過經驗的累積與時間的淬鍊而來。葡萄在發酵前以低溫浸漬法提取果香，並在法國和美國橡木桶中陳釀，帶有烤麵包、甜香料、無花果和非常成熟的漿果香氣。在家樂福文宣上還曾見過品酒達人的推薦，盛讚禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級酒莊紅酒的醇美風味與產區原味，如此美酒，只在家樂福。

獲得友善蜜蜂認證和友善環境認證，品酒的同時，每一口都讓你喚起對待地球的重視。（圖/業者提供）

※未滿18歲禁止飲酒。酒後不開車 安全有保障。