林先生是一名摩托車騎士，某日下班回家途中與汽車相撞，被送往急診室。抵達醫院時林先生已不醒人事，昏迷指數只剩6分。頭部電腦斷層檢查發現顱骨骨折、雙側輕微硬腦膜下出血及多處點狀腦內出血，高度懷疑有瀰漫性軸突損傷。結合神經學及影像學檢查結果，診斷為重度創傷性腦損傷。神經外科醫師判斷無立即開顱手術的必要，建議置放顱內壓監測器以便在加護病房接受密集的監測和治療。所幸顱內出血及腦部損傷沒有惡化，三週後林先生已經可以自行睜眼，卻無法正常說話及聽從指令。妻子在病床邊哽咽：「我的先生不認得我了，他還能恢復嗎？」

創傷性腦損傷（traumatic brain injury, TBI）是指因外在物理性或機械性力量造成的腦部傷害，常見的原因有車禍、跌倒、運動傷害、暴力事件等。創傷性腦損傷是造成國人死亡和失能的重要原因之一，因此評估及處置極為重要。

神經學檢查及頭部電腦斷層檢查是第一線診斷工具。創傷性腦損傷根據病人的昏迷指數（Glasgow coma scale）可分成輕度、中度和重度。創傷性腦損傷病人的臨床表現及預後與創傷機轉、腦部受傷位置及傷害嚴重程度相關。可能出現的臨床症狀包括：生理症狀（如頭痛、頭暈、嘔吐、癲癇）、意識障礙（如躁動、混亂、嗜睡、昏迷）、肢體障礙（肢體無力或癱瘓）、感覺障礙（如肢體麻痺、視覺受損、聽覺受損）、語言障礙（失語症）、認知障礙（如記憶力下降、注意力無法集中、執行功能缺失）、情緒障礙（如焦慮、憂鬱、煩躁、易怒）、平衡和協調障礙等。

創傷性腦損傷的治療主要包含：手術治療、藥物治療和復健治療。開顱手術適用於急性顱內出血，需立即清除血塊或腦部腫脹需立即進行減壓的病人，手術後需在加護病房接受密切觀察。若無立即開顱手術的必要，但病人昏迷指數低於或等於8分或顱內情況不穩定時，建議置放顱內壓監測器，以便及時發現變化，並給予相對應的治療。腦室外引流管兼具顱內壓監測及腦脊髓液引流的功能，在腦壓過高的情況下可作為降壓的手段。常用的降腦壓藥物是高滲透壓性利尿劑，必須謹慎使用避免造成腎臟功能受損，或血液中電解質不平衡。創傷性腦損傷的治療目標，除了及時和適度降低腦部壓迫，預防二度傷害也非常重要。因此，病況較嚴重或危險性較高的病人，於急性期需在加護病房接受密集的監測和治療。病人在急性期後若仍殘留功能缺失，建議經由復健科醫師評估及安排，及早接受復健治療。

創傷性腦損傷常見的併發症有：腦脊髓液滲漏、顱神經損傷、顱內血管損傷、水腦症等等。顱底骨折造成腦膜撕裂，進而導致腦脊髓液滲漏（經由鼻腔或耳道），容易引發細菌性腦膜炎。有些病人的腦膜破孔會自行癒合，但若持續有腦脊髓液滲漏的情況則必須進行修補手術。創傷性腦損傷使腦脊髓液的產生和回收無法達到平衡時，過多的腦脊髓液累積在腦部造成腦室擴大，影響病人的意識和功能，稱為水腦症。水腦症可透過植入腦室腹腔引流管，引流累積在腦部過多的腦脊髓液，改善臨床症狀。

創傷性腦損傷病人的臨床表現及預後與創傷機轉、腦部受傷位置及傷害嚴重程度相關。大部分病人經由急性期積極治療及後續復健，其神經學症狀逐漸穩定甚至獲得改善，但創傷性腦損傷仍有可能產生後遺症。因此，建議家人或照顧者給予創傷性腦損傷病人耐心與鼓勵，幫助他們重新適應生活。