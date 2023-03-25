聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於周三（22）表示，銀行系統的存款流動已經穩定下來，但是美聯儲（FED）週五（24）公布的數據顯示，自矽谷銀行（SVB）於3月10日破產後，美國小型銀行的存款額度創下了最大跌幅，降幅刷新了過去的記錄，並且是自2007年3月16日以來存款總額最大的下降，凸顯出危機並還沒有解除，具體原因可參考本報先前報導。

據《路透社》（Reuters）25日報導，美聯儲每週數據顯示小型銀行的借貸，即所有非25家最大商業銀行的借貸，增加了2530億美元（約新台幣7.6兆台幣），達到創下新紀錄的6696億美元（約新台幣20.3兆台幣）

Small US banks see a record drop in deposits after SVB collapse. 25 largest banks saw deposits increase $67bn, while smaller banks experienced a $119bn deposit outflow. Top 25 is defined by 2022 reports, in which SVB & First Republic are in the 25 largest. https://t.co/2pWdvee043 pic.twitter.com/HGTD2OAZfN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 25, 2023

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家阿什沃斯（Paul Ashworth）寫道。「因此，小型銀行在該週末有了多出970億美（近新台幣3兆）的現金儲備，這表明一些借貸是為了建立戰備基金，以防存款人要求贖回他們的錢，」

根據美聯儲公佈的數據，矽谷銀行在3月10日倒閉後，美國小型銀行的存款額流失下降創新紀錄。

在截至3月15日的一週內，小型銀行的存款額度下降了1190億美元（約新台幣3.6兆），降至5.46兆美元（新台幣165兆）。這是前一次紀錄下降的2倍以上，也是自2007年3月16日以來整體存款下降的最大跌幅。

在2020年和2021年初的疫情紓困之後，美國銀行整體存款額一直在下降。大型銀行存款的趨勢反轉非常顯著，存款增加的數額大約是小型銀行存款下降的一半，這表明部分現金可能流入了貨幣市場基金或其他金融工具，報導稱，目前還不清楚存款轉移出小型銀行的趨勢是否會持續。