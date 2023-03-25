警方在犯嫌車上起出犯案工具。（簡銘柱翻攝）

警方在便利商店內發現蔡嫌蹤跡，立即持士林地檢署核發之拘票上前將其逮捕。（簡銘柱翻攝）

新北市汐止地區日前發生多起娃娃機台錢箱遭竊金錢。汐止警方立即成立專案小組積極偵辦，最終鎖定一名蔡姓男子涉有重嫌，並於3月13日凌晨將其拘提到案並移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局表示，3月上旬轄內樟樹一路、忠孝東路及新台五路等路段，接連發生7起娃娃機台錢箱金錢遭竊案，竊賊利用工具破壞機台鎖頭後，竊取錢箱的金錢，合計總損失約2萬5650元。警方發現7起案件的犯案手法相似，且竊賊犯案時均戴著紅色安全帽，研判為同一竊賊所為，警方立即成立專案小組積極偵辦，最後鎖定ㄧ名蔡姓男子(35歲)涉嫌重大，警方隨即加強巡查蔡嫌蹤跡。

警方於3月13日清晨3時許巡查時，於新台五路1段的便利商店內發現蔡嫌蹤跡，立即持士林地檢署核發之拘票上前將其逮捕，並在蔡嫌的機車內，起獲砂輪機一台及所屬電池一個、鐵撬棍一把、紅色安全帽一頂及金屬製手指虎一只等犯案工具。全案警方詢後依加重竊盜罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將犯嫌移送士林地檢署偵辦，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免蔡嫌持續在外犯案。

汐止分局呼籲，營業商家應有自我防竊意識，加裝即時監控等監視器設備，杜絕宵小有機可乘的念頭，如遇到疑似犯嫌應立即報案請求警方到場協助，警方嚴正執法，對於不法犯罪行為，必定追查到底，絕不寬貸。