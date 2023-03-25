基隆市政府與國立臺灣海洋大學25日共同召開首次「市海再生平台會議」，市長謝國樑期許與海大共築「市海再生平台」，透過定期會談進行產、官、學的密切合作，加速基隆朝向真正的海洋開放城市。

基市府表示，本次「市海再生平台會議」在海大行政大樓第二演講廳舉行，市長謝國樑和海大校長許泰文共同主持，共同與會者有副市長邱佩琳、秘書長方定安以及各主要局處首長，顯示市府對本次會議的重視。雙方希望藉由「市海再生平台會議」，建立市府與海大溝通管道，強化產官學合作共好。

謝國樑（左）表示，希望能借助海大團隊專業，讓基隆變成真正的海洋開放城市，海大校長許泰文（右）也表示會積極合作。（徐佑昇攝）

謝國樑認為，基隆的城市特色超過五成深具海洋元素，無論從技術、生態、國際觀的角度思考，基隆城市發展進程，都極需海大專業思維的挹注與彼此密切合作，才是基隆客觀發展海洋城市的絕佳策略。

謝國樑強調，透過與海大召開「市海再生平台會議」，市府希望未來開放整個海岸線，舉凡從觀光旅遊、人文生態到城市休閒各種面向，過程中對於海岸沙灘、商業用途、相關法令能借助海大團隊專業助力，讓基隆變成真正的海洋開放城市，型塑多元海洋文化。

海大校長許泰文表示，海大會積極加入基隆的相關建設與議題，「基隆好、海大會更好」，海大盼以海洋領域的高度專業，協助市府在市政建設、海洋文化、郵輪觀光、產業提升領域打造市政亮點，希望讓基隆市在商圈、觀光活動等提升港都特色。許泰文表示，對接的團隊要清楚，溝通一定要有結論，讓成果顯現出來，盡海大最大的力量讓基隆市成為全國楷模，與市府共創雙贏。

民政處表示，期盼海大地方創生北區輔導中心可以協助輔導民政處與各區公所提出的地方創生計畫，以及觀光學程師生可協助姐妹市交流規畫執行，並力邀海大協辦基隆市原住民運動會，3項提案均獲海大同意。雙方在會中提案達成共識，後續由彼此對接窗口討論處理，持續為基隆邁向海洋開放城市而努力。