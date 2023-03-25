111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級，健行科大通過台灣師大這關，相隔兩季重返冠軍賽，陣中大四後衛高錦瑋也很期待最終戰，不論對手是政治大學還是世新大學，都希望可以寫下好的結局。

健行科大率先收下本屆UBA冠軍賽門票，對手要看晚間7點半開打的政大、世新一戰結果，健行教頭劉孟竹認為另一邊4強賽勝負難料，肯定是場精彩對決，高錦瑋則笑說：「如果可以選，應該還是想再對一次政大，跟我國中、高中時的隊友林彥廷對位，感覺會蠻爽的，我們兩個絕對也會互噴垃圾話，4強決賽前的記者會，他也半開玩笑說要把我撞飛。

高錦瑋、林彥廷從自強國中、能仁家商攜手在籃球場上留下不少美好回憶，上大學後兩人因為目標、球隊適性不同而各奔東西，高錦瑋進入健行、林彥廷前往政大，也期待場上再度相會，高錦瑋說：「上場後我先把教練設定的策略做好，剩下就是享受比賽。」

此役健行對手台師大在下半場被甩開，8強賽曾對健行狂轟49的台灣師大大三好手林信寬，這次雖然分數少了超過一半，不過還是有22分進帳，上次進到台北小巨蛋是隨東山高中打HBL總決賽，坦言「舊地重遊」讓他賽前就很期待、興奮，「雖然4強賽輸球結果不理想，但還有一場季軍戰要拚，鼓勵隊友團結一心，期待可以順利收下勝利。」