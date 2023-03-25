該非營利組織在過去十年來掃描了數以百萬本的印刷書籍，並免費借出這些數位複製書本。雖然大部分書本是屬於公開領域，但是有360萬本是受到著作權保護。

其中有3.3本書的著作權是屬於四家出版商，包括Lagardere SCA、樺榭圖書集團(Hachette Book Group)、News Corp's、HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons、博德曼(Bertelsmann)。

這四家出版商在2020年新冠疫情爆發時，針對127本書提出控訴。而在當時，許多實體書店被迫關閉，Internet Archive則擴大出借規模，並取消了一次可以出借多少人數的限制。

該非營利組織稱，自己的行為是受到「公平使用」原則所保護；該原則允許在某種情況下，以未經許可的方式去使用受著作權保護的作品。

但是法官指出，儘管Internet Archive有權出借其合法獲得的印刷書籍，但是無權掃描這些書籍，並出借數位複製本。

Internet Archiev發表聲明，承諾提出上訴，稱此一裁決「阻止了數位時代的資訊獲取，並對所有地方的讀者造成傷害」。