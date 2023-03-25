有「最美麗港姐」封號的64歲資深女星朱玲玲，雖已淡出螢光幕多年，仍會出席品牌或慈善活動，近日她現身慈善舞會，在零修圖的鏡頭下，真實狀態也跟著曝光了。
朱玲玲身為「慧妍雅集」永遠的榮譽會長，近日該組織舉辦的41周年慈善舞會，她也受邀出席，只見穿著一襲平口貼身長洋裝的她，依舊散發優雅高貴氣質，即使臉上仍看得出些許歲月痕跡，仍然保養得宜，完美演繹優雅老去，讓網友都驚艷不已。
而同場的還有葉蒨文，穿著一身寶藍色套裝，頂著白髮亮相，看上去精神奕奕、氣色相當好，同樣展現美到老的一面。朱玲玲當年獲得香港小姐冠軍，同時也獲得「最上鏡小姐」，成為史上第一個雙料冠軍，之後她進演藝圈拍了第一部也是唯一一部電視劇《瑪莉關77》，就和香港望族霍英東長子霍震霆閃婚，當時才19歲的她，開創港姐嫁豪門的先河。
不過兩人在2004年離婚，而她在50歲那年，再次嫁入豪門，男方是鷹君集團羅氏家族第4子、瑞安集團主席羅康瑞，他不僅在註冊完隔日，就和朱玲玲共享46億身家，並相當寵妻，讓她成為嫁入豪門的最佳典範。
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