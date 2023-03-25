高雄市立美術館已舉辦高雄獎27年，為了因應潮流變化，高美館也與時俱進，不停接受每一代藝術的新變化。2023年高雄獎在580位選手中角逐而出的得獎者分別為洪瑄、翁榛羚及蔡佳宏奪得首獎。高雄市長陳其邁25日也親自頒獎，並肯定新生代藝術的演變。

高美館自1997年來，每年舉辦高雄獎以鼓勵新生代藝術家投入創作，為台灣最具代表性的藝術盛事之一。本屆《2023高雄獎》歷時1年的過程，自徵件、初審，再至複審，在580件作品中由洪瑄、翁榛羚及蔡佳宏脫穎而出，獲得首獎。

《2023高雄獎》由30位來自各領域的專業評審共同審查，評選出3位首獎、優選5名、入選16名，以及何創時書法篆刻特別獎1名。高雄獎首獎由洪瑄〈每有會意〉、翁榛羚〈佝僂變形記〉以及蔡佳宏〈褶肉記——生機之域〉獲選，林暐宸〈呢喃〉榮獲何創時書法篆刻特別獎。

高美館表示，隨著藝術家的創作形式不停地演變，「高雄獎」也與時俱進，反映當代藝術的發展趨勢，持續檢視並提供藝術家更加蓬勃多元的創作選項，顯現高雄獎以彈性開放為理念，廣納當代藝術創作包羅萬象與互相接納融合的精神。

陳其邁表示，高雄獎不僅是藝術界指標性的藝術大獎，年度獲獎藝術新秀更在各處發揮後座力及影響力，高雄不斷在扶植文化新秀上開創平台和串聯強化，也感謝所有獲獎者的傾力創作，這些珍貴的作品將成為高雄歷史的重要記憶。