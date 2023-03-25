老舊水管漏水、爆管事件頻傳，為達到確實檢漏的目的，台中市政府攜手自來水公司，導入新型科技檢漏技術，透過「AI人工智慧測器」建構資料庫，配合透地雷達協助檢漏人員判斷肉眼無法透視的地底情形，可達到預防及漏水立即搶修目的。

台中市府建設局長陳大田表示，自來水管線屬於加壓式的壓力管路，部分地區因管線過於老舊，若水公司加壓供水，可能造成自來水管線漏水及爆管情形，為降低漏水造成民生不便且浪費水資源，同時保障道路使用的安全，建設局和水公司建立橫向聯繫平台，市府巡查人員若發現道路有漏水情況，即第一時間通知水公司。

自來水公司第四區管理處長王亮中表示，為有效降低漏水率、預防坑洞危害，水公司也與中市府合作，運用「新型科技檢漏技術」，可透過「AI人工智慧測器」建構資料庫，配合透地雷達協助檢漏人員判斷肉眼無法透視的地底情形；去年7月試辦至今，已建約5千筆寶貴資料，讓測漏作業更加事半功倍。

建設局指出，傳統自來水檢漏全仰賴人工判斷，費力又耗時，如果導入「新型科技檢漏技術」，以AI人工智慧測漏器、多點相關儀及水聽探頭等先進儀器檢漏地下漏水，不但可節約人力、提升檢漏效率與精準度，未來也能配合水公司檢漏計畫推動全區域檢漏，達到災害預防、水資源掌控目的。