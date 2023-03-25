「麵攤老闆」張宏森24日登記國民黨立委第7選區（信義、南松山）初選後，引爆立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯戰火，雙方互控派助理登記是對方先發動。關鍵人物張宏森今天上午出面澄清，自己從以前支持台北市議會議長戴錫欽，「如果說樁腳，應該是戴錫欽吧」。對此戴錫欽在臉書發表聲明，從先前的發雞蛋，到這次初選登記，均與他完全無關。

戴錫欽表示，張宏森是他過去支持者「寶哥」的兒子，子承父業在富台里開麵攤，與張家認識多年，也常為社區建設協助會勘。

戴強調，但這次張宏森登記參選立委，他事先毫無所悉，更遑論介入。至於其參選動機及資金來源，在從新聞得知訊息後，曾致電詢問，他則說是為了日後選里長先打知名度，登記費則是朋友協助籌措。

戴錫欽再次強調，從先前的發雞蛋，到這次的初選登記，「均與我完全無關」。最後也呼籲這次多人登記風波，各界觀感欠佳，造成後續團結勝選的隱憂，也引發基層的憂心忡忡，更可能傷害黨的整體形象。

戴錫欽呼籲，為亡羊補牢，懇請兩造發揮智慧 ，減低傷害，共同遵守的黨內初選遊戲規則，發揮君子之爭的風度，產生符合民意期待的提名人選，共同為再次政黨輪替同心努力。