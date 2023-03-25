為獎掖優秀學生，培養傑出人才，以宏揚中國文化，時報文化基金會每年特別設置獎助金，對全美各地成績優秀、表現傑出，而有志於研究中國文化博士班研究生發給獎助金。學生不拘性別、種族，擇優遴選以資鼓勵。

時報文化基金會表示，為紀念創辦人余紀忠先生、余蔡玉輝女士，獎助金設置特別獎共兩名，獎金各1萬美元，給予申請人成績最優者；「時報青年學者獎」則有6個名額(博士班研究生)，每名6千美元。

申請資格及條件

「時報青年學者獎」

(一) 目前仍在學註冊之美國、加拿大各大學博士班學生，已取得博士候選人資格，成績優秀表現傑出，檢附博士候選人資格證明及成績單。

(二) 申請者之博士論文提網應已獲得查委員會通過，並檢附證明文件。

(三) 申請不限科系，惟論文題材需與中國文化或中國事務有關，包括當代中國研究、傳統漢學研究，或有關各地區中國社會之個案研究或比較研究人文、社會或科技不拘)。

(四) 申請者須繳中英文論文各一份，文長2千字，最多不超過2千5字。

(五) 繳附至少兩名指導教授之推薦信。

(六) 得獎者每半年需向時報文化基金會提出書面報告，報告研究進展及論文撰寫進度，直至取得學位時止。並應將獲得通過之論文一份寄至時報文化基金會會。

申請手續

凡符合申請資格及條件者，請就擬申請之獎學資助金類別填妥表格，寄至時報文化基金會，地址：

CHINA TIMES CULTURAL FOUNDATION

P O Box 520070

Flushing, NY 11352

聯絡電話：718-460-4900

Email: [email protected]

申請日期、評審及公佈

(一) 即日起接受申請，截止日期為2023年六月三十日 (以郵戳為憑)。

(二) 全部申請案件，均由時報文化基金會評審委員會作公正之 評核遴選。

(三) 得獎名單2023年十月間公佈，並將個別通知。

時報文化基金會2023年度優秀學生獎學金申請表格

甲類：「時報青年學者獎」(China Times Young Scholar Award)