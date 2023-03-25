西班牙警方日前遭到爆料，一名男性員警為了深入左派組織、獲取情報，竟不惜與6名成員發生性關係，宛如諜報電影的情節如今引發眾怒。
根據法國媒體「France24」報導，加泰隆尼亞媒體La Directa今年1月踢爆，化名為丹尼爾．耶南德茲（Daniel Hernandez）的男警自2020年來，與巴塞隆納6名極左派團體成員發生性關係，其中一個案例甚至維持了將近一年的親密關係。
這項消息曝光後，6名女性紛紛出面指控這名員警性侵，理由是他運用說謊的手段，欺騙她們上床。
另外環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的馬德里分部也在上周指控，遭到一名女性員警滲透，並「至少與一位組織成員發生性關係」。支持獨立的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）議員魯菲安（Gabriel Rufian）痛批，政府的作為毫無道德可言。
西班牙政府去年才承認，利用間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽加泰隆尼亞分離主義領袖的手機，如今又爆出員警色誘事件，政治風暴一發不可收拾。總理桑傑士（Pedro Sanchez）如今支持度持續下滑，如何在即將到來的5月選舉前挽回民意，將是一大考驗。
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