西班牙警方日前遭到爆料，一名男性員警為了深入左派組織、獲取情報，竟不惜與6名成員發生性關係，宛如諜報電影的情節如今引發眾怒。

根據法國媒體「France24」報導，加泰隆尼亞媒體La Directa今年1月踢爆，化名為丹尼爾．耶南德茲（Daniel Hernandez）的男警自2020年來，與巴塞隆納6名極左派團體成員發生性關係，其中一個案例甚至維持了將近一年的親密關係。

Tremendo el trabajo de investigación que ha hecho @La_Directa para destapar un segundo caso de espionaje en el activismo político en Barcelona (en este caso en el entorno libertario de Sant Andreu).

"Dani, el segon talp d’estat per espiar l’activisme"https://t.co/5KwgVPPEec — Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) January 30, 2023

這項消息曝光後，6名女性紛紛出面指控這名員警性侵，理由是他運用說謊的手段，欺騙她們上床。

另外環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的馬德里分部也在上周指控，遭到一名女性員警滲透，並「至少與一位組織成員發生性關係」。支持獨立的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）議員魯菲安（Gabriel Rufian）痛批，政府的作為毫無道德可言。

西班牙政府去年才承認，利用間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽加泰隆尼亞分離主義領袖的手機，如今又爆出員警色誘事件，政治風暴一發不可收拾。總理桑傑士（Pedro Sanchez）如今支持度持續下滑，如何在即將到來的5月選舉前挽回民意，將是一大考驗。