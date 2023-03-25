前立委沈富雄。(本報資料照)

少子化與學費凍漲等諸多政治相關結構性問題，嚴重衝擊我國高教發展，「2023高教改革論壇」今(25)日舉辦第二場座談，邀請國立與私立大學校院協進會兩位大學校長代表發表演講。前立委沈富雄會後點評，直言大學教師薪資被壓縮，「是斯文掃地、非常殘忍的作法」，兩位校長所言又更是「離題太多」，「如果我是私校學生的家長，會生氣地走出去，你並沒有想辦法要解決我的問題」，盼提高發言層次，拿出面對與解決高教國政危機的方案與氣度。

「2023高教改革論壇」今日邀請國立大學校院協進會理事長周景揚、私立大學校院協進會理事長何明果演講，主題訂為「大學會倒嗎？學費該漲嗎？誰決定？誰負責？」

在兩位大學校長發表完演講後，沈富雄表示，這場年度論壇的舉行，主要是他向老同學、前台大校長陳維昭提出舉辦的建議。

沈富雄說，聽完兩位校長的發表後，如果他是私校學生的家長，肯定覺得「我的苦水比你們還多」，演講結束就直接離開現場，因為只聽到大學端捍衛自己的立場，並沒有幫學生與家長解決問題。「兩位點出的問題跟原因，層次不夠高！」沈富雄指出，兩位講者都是大學的經營者，想必所觀察到的，「跟這個國家具備的特質，是有不一樣的地方。」

沈富雄提到，台灣社會最不公不義的地方，好比台北市大安區的公教最多，能在這裡落戶的，也大多是收入比較好的家庭，而來自大安區的學生到國立大學就讀的比例又最高，「愈高層的家庭，家裡愈有錢，學習工具愈完備，都能進入好學校，教比較低的學費，受到比較高品質的教育，畢業以後，也進入比較好的職業，每個月拿到比較高的收入，這是一個正向螺旋。」

「相反地，位居底層社會的家庭，可能連一本字典都沒有！」沈富雄指出，無論出身這樣背景的孩子天資是否比較差，但毫無懷疑地，他們到私立學校就讀、付較高學費的機會就大，「這就是往下沉淪的螺旋，這是台灣社會與其他社會非常不一樣的地方，我很不服氣！」

沈富雄還說，上述情況在他還是學生時，現象並非如此明顯。以他為例，出身經濟條件貧窮的家庭，還是考進台大，當時即便班上同學有市長、議長的兒子，但大家都能平等相處，因為每個同學擁有的機會與資源都很接近，但在少子化問題加劇之後，透過教育追求平等社會條件的情況，恐逐漸減少。

沈富雄認為，在未來10年甚至20年之內，私立學校恐大規模倒閉，除了少數幾所例外的學校以外，屆時所有學生都讀公立學校，「以後小孩當兵人數都不夠 ，不要擔心老共會來，也不會有人救火、收垃圾！」

至於大學學費凍漲與偏低等問題，沈富雄說，低學費是台灣總體經濟大環境的必然結果，「低薪、低價、低匯率是台灣國的國魂，這不是民進黨的台灣國，是中華民國在台灣」，只要這個現象不解決，學費問題也無從改變，「因為大學學費低，來自於低價與低薪這兩個經濟問題的copy，是沒辦法解開的老毛病！」

沈富雄更說，「大學好像也不能虧」，於是透過其他方式來壓縮經費與預算，但是家長低所得，要替小孩買高價合理價德的教育產品，這不可能的。

沈富雄同時也分享他親身所聽到的情況，常聽到教授必須到中南部私立大學大學兼課，還得自己負擔高鐵交通費，另外也有私校老師說，必須承擔招生壓力，「我覺得非常不合理！」大學壓縮教職員的薪資，「是斯文掃地、非常殘忍的作法」，希望大學校長能有勇氣面對相關問題，讓政府、政策、國家都能往正確的方向前進，才是重要的。