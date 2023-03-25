高市議會程序委員會今天通過自4月20日起至6月28日召開第1次定期大會，並對市政總質詢採取每天6位議員全天質詢方式獲得共識。（柯宗緯翻攝）

高市府日前建議高市議會定期大會總質詢，從半天改為全天，1天從3位議員質詢，變成6位，但傳出事前市府只跟國民黨等在野溝通，卻未顧及自家民進黨議員感受，讓綠營氣得炸鍋，經市長陳其邁致電溝通後，今（25）日議會程序委員會也通過採全天總質詢。

程序委員會今天針對第4屆第1次定期大會日程表進行討論，會中討論兩個版本草案，草案一是維持每天上午排定3位議員總質詢的慣例，草案二則是為每天排定上午3位及下午3位議員質詢方式。

據了解，部分綠營議員私下抱怨，高市府只對藍營等在野議員溝通，卻無視民進黨自家議員感受，實在說不過去，況且半天變為全天總質詢，恐怕降低部分議員總質詢的「能見度」。不過，在陳其邁親自致電給綠營議員後，大多人態度逆轉，最後也願意妥協。

對此，高市議會民進黨團總召江瑞鴻低調表示，市府都有事先溝通，沒聽聞有自家人不滿的傳聞，而他個人也支持草案版本二，改變以往局處首長長達1個多月時間綁在議會備詢，盼首長有更充裕時間處理公務；民進黨高市議員邱俊憲則強調，尊重所有委員最後共識，若版本二執行不順暢，下會期再行修正。

高市議會國民黨團總召陳美雅表示，事前她特別要求高市府祕書長郭添貴必須一一與議員溝通，因為議員也有不同聲音要表達，而她本來建議維持原版本，如今改成全天，恐影響官員備詢品質，但也尊重大家支持版本二的共識。國民黨高市議員劉德林則尊重及支持陳美雅意見。

議會程序委員會今天通過自4月20日起至6月28日召開第1次定期大會，並對市政總質詢採取每天6位議員全天質詢方式獲得共識。議長康裕成強調，如果大家對新議程仍有疑慮，未來經過執行如有不妥，將在第1次定期大會結束時再討論修正。

康裕成提到，新北及台中市議會市政總質詢現況也是排定一整天質詢模式，且行之多年，相信高雄市議會也能克服困難及備妥因應策略，並排除部分議員的擔憂，市府局處首長也能正常處理公務。