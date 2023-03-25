首波春雨鋒面已到台灣，今明兩日有利水庫集水區降雨，台北翡翠水庫管理局於翡翠水庫壩頂，實施人工增雨，北市翡管局長林裕益呼籲，有鑒於中南台灣水情旱象吃緊，應該要節約用水。翡管局則指出，評估至今年6月底豐水季前，大台北地區的民生供水無虞。

翡翠水庫壩頂實施人工增雨作業。（北市翡管局提供／張芷瑜台北傳真）

林裕益表示，當前中南部缺水時，翡翠水庫集水區今年降雨量也不理想，截至目前僅為歷年同期平均58％，雨量相對少，難得春雨鋒面到來，要把握時機啟動水庫人工增雨作業，讓水庫多些水量備用。

翡翠水庫壩頂實施人工增雨作業。（北市翡管局提供／張芷瑜台北傳真）

翡管局指出，翡翠水庫25日16時水位161.03公尺，仍高於歷年同期平均水位0.34公尺，有效蓄水量2億5398萬噸，有效蓄水率仍有76％，水情尚屬平穩，評估至今年6月底豐水季前，大台北地區的民生供水無虞。

翡管局水庫操作科長林保隆說明，本次人工增雨作業，將有利翡翠、石門等水庫集水區上空雲層降雨，可望增加水庫降雨率，將於明日中午進行第2次地面人工增雨作業。