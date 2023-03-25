腦傷與肢體創傷的病人在年輕族群以車禍為主因，在老年族群則以跌倒為大宗。整體來說，肢體創傷與腦傷這群病人平均年齡較年輕，但意外發生後也常讓家人難以接受，畢竟原本是活蹦亂跳的人，現在卻必須坐輪椅，一整天仰賴他人照顧。

創傷病人關鍵在於腦部是否有受到損傷，若有，則情況較為複雜，必須看認知、語言功能是否受損，本文後段會再討論。

無論是否有腦傷，絕大多數患者都需要接受一段時間的復健，方能恢復功能。復健的內容包括物理治療、職能治療、語言治療，以及心理治療等。治療的長度則視受傷嚴重度與病人恢復速度而定。

●創傷後的物理治療

「物理治療」是針對肌肉無力、運動困難、平衡失調者，訓練運動功能及步行能力。

創傷病人很多因骨折、肌肉、肌腱、韌帶受傷等原因而導致運動能力受損，一般建議循序漸進地進行訓練

許多病人家中有樓梯（例如透天厝或是華廈），受傷後常常碰到的問題是因為不能上下樓梯而無法出門，造成病人被關在家一整天，生活品質大幅下降，功能也容易隨之大幅退化，非常可惜。

只要病人能出門、願意出門，生活品質就可大幅提昇。即使運動能力無法恢復，也可在醫師與治療師的建議下進行照顧者訓練、學習代償技巧、使用輔具（萬用套、聲控裝置、爬梯機、特製輪椅）等，盡可能提升病人生活自主能力。

而部分病人雖然運動功能恢復良好，但因住院時間長（加護病房加上普通病房）造成心肺功能大幅退化，特別是原本缺乏運動習慣，或是本身有心臟、肺臟、風濕免疫疾患的病人。在患者狀況日趨穩定後，可以再加入「心肺運動治療」項目，協助病人達到最佳復原狀況。

●傷後的職能治療

除非病人受傷輕微，完全無日常生活困難，否則復健科醫師也會安排「職能治療」，訓練病人日常生活技巧，例如進食、穿脫衣物等自我照顧能力。創傷病人的職能治療包括幾個部分：

針對遭受「職業傷害」的病人，臺大醫院雲林分院2017年成立「工作強化中心」，並於2023年成為勞動部「認可職災職能復健專責醫院」，結合復健團隊、職業傷病中心、相關各醫療科部提供工作能力評估及強化訓練。訓練頻率為每週至少兩次、每次2小時以上、持續4至8週，目前訓練成效非常不錯，幫助許多病人成功重返職場。

●創傷後的語言治療與心理治療

對於有合併腦傷的病人，由於傷到腦部，因此常常出現吞嚥困難、放置鼻胃管、言語溝通障礙、認知損傷等問題，此時復健科醫師會安排「語言治療」以及「心理治療」。

嚴重腦傷病人的整體認知功能可由「瑞秋洛斯阿米哥認知功能程度量表」（Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning）評估，急性期的病人大約在進步到第五級（認知混亂但不躁動、日常生活仍需大量協助）時可開始配合密集復健療程。語言治療的內容包括：

腦傷病人的另一項特點是常常「四肢肌力不錯但認知、情緒極為混亂」，家人反而更難照顧，因為病人可能會喜怒無常、擅自跑出病房或家門外，或出現反抗行為，因此心理治療在這群病人尤其重要。

一般來說，家人很容易理解肢體創傷造成的傷害，因為外觀清楚可見，但卻往往忽略「認知受損」造成的問題。病人家屬會覺得病人「個性改變、像是變了一個人似的」，但其實是腦傷造成的認知功能下降。此時，臨床心理師可提供的心理治療內容包括：

成功的復健仰賴病人、家人與復健團隊的緊密合作，三方必須一起討論復健細節、居家照護、治療計畫，並擬定可達成的目標。

因為在醫院治療的時間有限，居家的運動與良好照顧非常重要，沒有家人的支持，很難達到良好的復健效果。嚴重創傷（特別是合併腦傷）的患者復健過程往往漫長，如同慢性病一般，特別需要家人的體諒以及支持。

如果在受傷後能接受完整的復健治療，病人往往會有大幅度的進步，不僅提升生活品質，也能減少家人長期照顧的負擔，讓我們一起努力吧！

●請問曾醫師，家人因為腦外傷剛醒過來，情緒變得非常不穩定，而且也不認識我了，我要如何協助他呢？

腦外傷病人逐漸醒來時，可能會經過意識混亂、失憶、躁動的階段，須先排除其他病況，如電解質不平衡、感染等。安排病人在安全、安靜的環境，減少刺激，如不當之束縛、插管、噪音，給予病人時、地、人的觀念。此時，除了醫師會開立藥物治療外，照顧者要避免過度刺激病人，請了解病人此時的行為能力、記憶力、注意力和情緒方面的問題，其實是腦外傷後的症狀表現之一，要體諒容忍病人情緒失控、暴躁易怒的情形。此外，為了安全考量，建議必須緊緊跟著病人，但不一定要過度干涉病人的行為。