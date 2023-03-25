大旱無雨災損嚴重，南投整片茶園枯萎，春茶將歉收。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

大旱無雨，南投縣農作物枯萎死亡災損嚴重，已有茶葉844.4公頃及竹筍、香蕉、青梅及花卉等作物受損，總計達989.9公頃；南投縣政府勘查乾旱災損，將提報中央爭取全縣列入農業天然災害現金救助對象，彌補農友損失。

縣長祕書林孟麗，25日代表縣長許淑華到竹山鎮勘查茶園乾旱受損災況時指出，南投縣茶葉種植面積6500公頃占全台5成3，因持續嚴重乾旱影響，很多茶園都受災，茶農就算拚命灌溉噴水，只能顧茶欉不枯死，根本全無收成，還有不少茶園只剩枯葉，一捏就碎，連復耕都困難，農民無語問蒼天。

林孟麗表示，許淑華非常關切農業災損，督促農業處加快腳步勘查災損，據實提報中央爭取天然災害現金救助；同時籲請中央正視全面性的旱災，重新檢討農作灌溉強化及旱況應變的有效作為，及早預防因應，避免讓農友受災，血本無歸。

農業處農發科長曾銀位指出，這波乾旱造成的茶葉災損，致使竹山、鹿谷、名間、南投、信義、仁愛、魚池等各大茶區損失慘重，粗估減收率已達6到7成，農業處即日起啟動茶葉災損查報實地勘查作業，並會同農糧署中區分署、茶改場現勘，預計在4天完成，爭取中央將全縣茶區都列入天然災害現金救助等災害補償區域。

茶改場凍頂工作站長林儒宏指出，這波茶葉旱災的受損程度，比2021年的大旱還要嚴重，很多茶園因水源有限灌溉不及，不僅導致春茶減收，平均只剩2到4成，連帶植株都嚴重枯黃，建議茶農修剪時要剪到枯枝以下，土壤層也要加強滲水效率，若遇下雨，請茶農特別注意減量施肥，以免水分不足過肥反而傷及植株；預估今年春茶會延後10到14天才能採收，甚至可能春茶會普遍無收，要等到夏茶才有收成。

茶農林其發說，茶園整片枯黃，春茶「整個烏有」了，甚至整片茶園都要翻耕重植新茶栽，損失太慘了，希望政府重視旱災的嚴重性，盡可能提供受災農友現金救助等補救措施，協助農友度過難關。

縣府農業處截至25日統計乾旱災損農作物，茶葉植株枯萎死亡受災面積844.4公頃，包括草屯鎮0.4公頃、水里鄉1公頃、國姓鄉8公頃、信義鄉35公頃、鹿谷鄉200公頃、竹山鎮300公頃、仁愛鄉300公頃。

其他農作物竹筍受災面積23公頃、香蕉損害面積17.5公頃、青梅實損害面積86公頃；特作損害面積15公頃、花卉受災面積4公頃。