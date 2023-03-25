1條長約1.5公尺的南蛇現蹤，紅冠水雞振翅捍衛家園。（莊哲權攝）

1條長約1.5公尺的南蛇現蹤，與紅冠水雞正面遭遇。（莊哲權攝）

1隻巨大的南蛇在台東海濱公園旁的生態池現蹤，正在育雛的紅冠水雞媽媽，看到大蛇侵門踏戶，急忙振翅示威，南蛇僅昂首回嗆後隨即識相溜走；蛇類專家說，南蛇雖然塊頭較大，動作又快，其實牠蠻膽小的。

台東民眾在海濱公園生態池賞鳥時，意外看到1條長約1.5公尺的南蛇在水面悠遊，剛好附近有1對紅冠水雞築巢，眼看大蛇逐步逼近，紅冠水雞媽媽擔心寶貝蛋被當成早餐，非常緊張，便展翅威嚇，試圖引開大蛇，而大蛇也被突如其來的動作嚇了一大跳，僅稍微昂首吐信便掉頭走開。

許姓生態工作者表示，非保育類的南蛇為無毒蛇類，是台灣3大大型蛇類之一，現正值水鳥繁殖季，在台東的溼地、河口、池塘已可看到紅冠水雞寶寶破殼，可能成為南蛇的食物，因此親鳥看見大蛇竟然侵門踏戶也格外緊張，。

國內蛇類專家杜銘章表示，民眾對蛇大都是負面印象，從這次雙方和平收尾的結局來看，可見南蛇雖然體型大但也蠻膽小的，只不過南蛇容易緊張，動作又很迅速，一般人會以為牠要攻擊，其實牠只想拼命逃開，所以看到牠不必太害怕，「南蛇的心裡面可能更害怕」。