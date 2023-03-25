台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，24日將企圖出境的「幕後指使者」王文宗拘提到案後，以涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡、滅證、勾串之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

南檢查出，王文宗曾經2度前往大陸地區，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的通緝犯洪政軍，並資助洪男的生活開銷，以及提供手機及門號作為聯絡之用。

據了解，王文宗是地方知名人士，目前除了是學甲慈濟宮董事長、學甲食品董事長外，還是前學甲鎮代表會主席，不僅政商關係良好，兩岸人脈也相當豐富。此次涉案被羈押，引發各界震撼。

南檢表示，2022年11月10日接獲台南市政府警察局通報學甲發生槍擊案後，檢察長葉淑文即指示分案，並由南檢與市警局合組專案小組展開偵辦，歷經多波查緝行動，包括王文宗在內，目前已經羈押7名共犯。

其中，2022年12月6日先對畏罪潛逃的槍手孔祥志發布通緝；12月7日拘提案發時接應孔男的共犯李奇漢，訊問後向法院聲請羈押獲准。同年12月14日專案小組再次拘提先前曾遭法院交保6萬元的郭建彰，以及與幕後主嫌洪政軍共同策畫此案的楊展華到案。經檢方複訊後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組再於12月16日兵分兩路，分別前往新北市拘提案發前提供楊展華槍枝的蔡金郎，以及前往高雄市拘提搭載楊展華前往取槍的謝俊誠到案後，2人均於12月17日被檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

2023年2月25日南檢檢察官錢鴻明與台南市警察局刑事警察大隊專案小組，共同前往桃園機場押解從大陸地區解送返台的洪政軍及負責開槍的孔祥志到案後，孔祥志於2月26日晚間聲押禁見獲准；洪政軍則發監執行9年有期徒刑。