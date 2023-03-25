根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」，副總統賴清德為71.9%，新北市長侯友宜則獲71.8%，兩人差距僅0.1個百分點，在誤差範圍內，故皆視為第一名。 媒體人韋安認為，侯友宜仍擁有堅強的民意基礎，個人「看好度」與賴清德在伯仲之間。

韋安今(25日)在臉書表示，《ETtoday東森新聞雲》3月份所做的十大政治領袖看好度民意調查，侯友宜、賴清德以71.8%和71.9%，僅相差0.1%，並列第一。兩人的綜合民意基礎，仍幾乎不相上下。

韋安指出，從這一份長期追蹤的民調來看，經過3個月的風風雨雨，侯友宜仍有堅強的民意基礎，個人「看好度」與賴清德在伯仲之間。

十大政治領袖看好度分別為：賴清德71.9% 、候友宜71.8%、高雄市長陳其邁56.5%、台中市長盧秀燕54.8%、民眾黨主席柯文哲52.8%、台北市長蔣萬安51.1、鴻海創辦人郭台銘49.8%、行政院副院長鄭文燦45.7%、行政院長陳建仁36.2、總統府秘書長林佳龍35.3。