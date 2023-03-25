白宮前國安顧問歐布萊恩。（圖／美聯社）

美國前白宮國安顧問歐布萊恩24日表示「百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園」，PTT網友回應，「越來越誇張了」、「可憐的台灣人」！

最近訪台的美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）24日表示，台灣該仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。

行政院副院長鄭文燦回應說，國際友人提醒是要有全民國防、清楚安全意識，台灣要提高自我保護的能力，有積極的準備，才能避戰、追求和平，和平是我們最重要的選項，要用各種方法達到和平。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，歐布萊恩是好意，但台灣其實已經具備後備能力，認為歐布萊恩只是強調全民國防的重要性，不是真的讓全民皆兵。

國民黨立委王鴻薇痛斥，美國對台海戰爭的規劃已經沒有隱瞞、就是要全民皆兵，「但問題是台灣人準備好了嗎？」

PTT大部分網友質疑歐布萊恩的說法，表示「越來越誇張了」、「可悲」、「去跟九萬跟閃尿講吧」、「美國人叫台灣人用俄製步槍？」「真的不演了」、「美國應該賣台灣F35和神盾艦」、「台灣哪來這麼多AK47跟7.62子彈？」「全民上戰場？」、「別人家小孩死不完」、「可憐的台灣人」、「每天都在講戰爭煩不煩」！

也有一些網友支持歐布萊恩的說法，認為「增加嚇阻力而已，又不是平民都上戰場」、「平日做好訓練是必須的」、「又在煽動疑美論」！

另有民眾諷刺說，「感謝美國人帶給我們苦悶禮拜六補班日那麼好笑的笑話」、「你AK，我先跑」、「怎不是M16？」、「為什麼是AK啦，T91很好用啊」、「好歹也說AKB48吧」、「班班有AK」！