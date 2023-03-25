本Okamoto株式會社副社長岡本俊一郎一行，今日到台東參觀釋迦園。（莊哲權攝）

台東鳳梨釋迦在東京食品展打出知名度，日本水果通路商聞香而來，25日到台東參觀釋迦園，品嘗鳳梨釋後頻頻讚許「喔伊係」，並與台東釋迦合作社理事主席王志偉簽訂合作備忘錄，預計3年採購1000個貨櫃釋迦，貿易額產值逾10億元。

台東縣長饒慶鈴日前帶隊參加日本食品展主推鳳梨釋迦，日本Okamoto株式會社認為具市場潛力，日前由副社長岡本俊一郎、總務長古賀伯來台考察，25日參觀果農王志偉的釋迦果園。

岡本俊一郎看到超大顆的鳳梨釋用日語直說「好大」，而他也偏好剛採下的未完全成熟鮮果，品嘗後直說「喔伊係」，希望更多日本國人能享受這些水果的好滋味。

岡本俊一郎參觀釋迦果園後，立即與台東釋迦合作社理事主席王志偉簽下3年採購1000個貨櫃合作備忘錄，除期許釋迦能盡快出口到日本，也希望我國政府能協助日本推廣。

王志偉表示，Okamoto是日本水果通路商，在東京食品展看到台東的鳳梨釋迦很有興趣，因此透過管道聯絡給上他，而他也坦言告知，目前台日貿易尚無鳳梨釋迦這個項目，希望雙方能盡速談判、達成協議。