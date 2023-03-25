▲圖為樑柱明顯斑駁發霉之缺失。（徐佑昇攝）

▲圖為天花板明顯斑駁發霉之缺失。（徐佑昇攝）

▲圖為牆面磁磚色差且施工粗糙之缺失。（徐佑昇攝）

▲圖為鐵捲門內外裝反之缺失。（徐佑昇攝）

基隆市政府25由市府發言人余治明、都發處長謝孝昆、文化局副局長李添慶共同召開基隆美術館（原文化中心）工程改善缺失記者會，並巡視場館現況指出工程缺失達363項，且完工延宕近1年，將依約扣罰廠商314萬元。市府將於3月31日再邀集設計監造、施工廠商進行三方協調會議，希望可盡速改善缺失並完工，以利市民使用。

余治明表示，基隆美術館展場提升計畫工程，是由「長薪室內裝修有限公司」負責承攬施作，自2021年6月12日開工，原預定去年4月23日竣工(含展延及免計工期)，但迄今延遲近1年仍未完工，目前尚有原契約工項約20項尚未完成，另經盤點後，發現共有363項大小缺失。

余治明指出，施工廠商施作前，卻不繪製施工大樣圖與缺乏清圖作業，勢必造成各工項間介面、衝突等問題產生，甚至有重複施工或順序錯誤的情形，導致工程後期需再花更多時間調整，不但容易造成工期延宕，在公共工程在常規上更不能被輕忽，相關程序明顯不符常理。

余治明說，除原契約工項還有未完成部分外，另經文化局共進行57次無預警抽查，開立273項督導缺失，而設計監造單位也開立90項施工缺失，合計起來總計為363項缺失。經文化局多次函告施工廠商儘速改善，但派工情況不佳，甚至無人進場施工，或單純以成本考量，請非技術廠商即俗稱粗工進場施工。

余治明強調，如此改善成效一定不會好，迄今還是有多處缺失未進行改善，例如一樓展廳地磚、天花板縫間、金屬牆面均有色差、卸貨平台鐵捲門裝反且有孔縫，這些都位於重要對外服務空間裡，會讓民眾觀感不佳。

然而施工廠商截至今年2月15日止，尚有計畫書13項、施工大樣圖10項、材料設備6項、試驗報告3項未完成備查，因此文化局也已依契約規定，將工程品管費用約314萬元，向施工廠商進行全部扣罰。此外，設計監造單位也要加緊協調，若經檢討發現有設計上缺失或數量漏算的情形，文化局一樣會依照契約規定檢討相關單位責任。

基市府表示，為使美術館工程盡快完工並開放市民使用，文化局將於3月31日再邀集設計監造單位、施工廠商再進行三方協調會議，督促施工廠商盡速完成缺失改善。