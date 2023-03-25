總太地產與東海大學建築系合作計畫，透過大型地景藝術呈現永續生活概念。(業者提供)

台中市水湳經貿園區內竟有一大片黃澄澄的麥田？讓經過的民眾眼睛為之一亮，且麥田中還佇立著4座大型裝置藝術，原來是總太地產與東海大學建築系合作計畫，透過大型地景藝術呈現永續生活概念，並藉由裝置藝術建構出互動關係、建築材質、空間功能、時間性等關聯性，值得細細品味時間流動與風、光、綠影的變動。

這片麥田就位在敦化路、經貿路口，4座大型藝術裝置分別位在麥田一角，搭配燈光、水噴霧等設計，營造出日夜的不同氛圍。其中一件作品「慢流憶室」，其造型如同麥田中漂浮的盒子，是使用都市中收集的廢材製作；另「心境譯站」是以有形的空間、無形的資訊疊加成資訊打卡站，可讓參觀者寫下心情記事，並以空間的光與律動呈現。

東海大學建築系副教授邱浩修指出，4座戶外裝置藝術均採用不加工的一次材，並大量使用回收材料，利用空間呈現時間感，若順時鐘參觀可感受時間由慢到快，且巧妙的設計引入周遭風土、光線、綠景，透過創作盼從不同角度重新定義永續。

總太地產董事長翁毓羚指出，東海大學的「智能種子屋」以建置減碳、創能、平衡的「自主性建築」，打造異地共居、環境共享、城鄉共好的智慧生活場域，總太因智能種子屋建置計畫與東海建築系結緣，盼透過創作談永續。

這座ASIA1永續中心5月底將落成啟用，邀民眾從不同建築觀點出發，思考人類與自然和諧共生的新生活價值。