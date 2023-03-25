少子化衝擊私校辦學。教育部今(25)日召開私校退審會，宣布東方設計大學、苗栗縣私立龍德家商2校被列為專案輔導學校，均給予改善期限2年。

教育部表示，根據〈私校退場條例〉，東方設計大學現有教職員109人、學生644人。在下一個學年度，全校仍有5成以上院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準，以及3年內被列為預警學校達2次以上，因此被認定為專案輔導學校，給予改善期限2年。

至於苗栗縣私立龍德家商，教育部提到，目前教職員14人、學生34人，該校符合〈私校退場條例〉第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，同樣給予該校改善期限2年。

教育部也指出，本次退場審議會逐案審議通過，包含：嘉義市私立宏仁女子高級中學、苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校、彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，共5校加派董事及監察人名單。後續將依〈私校退場條例〉第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。