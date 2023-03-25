中國證券報引述消息人士指出，聞泰科技最新獲得的三星訂單包括兩個項目，分別為2,500萬部手機ODM產品訂單，以及2,000萬部平板電腦ODM產品訂單。

集微網報導，日前業內就曾傳出消息，指出近期上海的某兩家手機ODM廠商拿到了三星大項目。業內人士此前認為，消息所提指的上市ODM廠商是指聞泰科技，因為目前有實力拿到三星如此大體量訂單，並且已經上市的ODM廠商，僅聞泰科技一家。