中國證券報引述消息人士指出，聞泰科技最新獲得的三星訂單包括兩個項目，分別為2,500萬部手機ODM產品訂單，以及2,000萬部平板電腦ODM產品訂單。
集微網報導，日前業內就曾傳出消息，指出近期上海的某兩家手機ODM廠商拿到了三星大項目。業內人士此前認為，消息所提指的上市ODM廠商是指聞泰科技，因為目前有實力拿到三星如此大體量訂單，並且已經上市的ODM廠商，僅聞泰科技一家。
市場傳出，大陸手機ODM大廠聞泰科技獲得韓國大廠三星（Samsung）2023年ODM訂單，並於近日與三星簽訂4,500萬部ODM產品訂單，預計2023年下半年交付。
中國證券報引述消息人士指出，聞泰科技最新獲得的三星訂單包括兩個項目，分別為2,500萬部手機ODM產品訂單，以及2,000萬部平板電腦ODM產品訂單。
集微網報導，日前業內就曾傳出消息，指出近期上海的某兩家手機ODM廠商拿到了三星大項目。業內人士此前認為，消息所提指的上市ODM廠商是指聞泰科技，因為目前有實力拿到三星如此大體量訂單，並且已經上市的ODM廠商，僅聞泰科技一家。
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