在哪跌倒，就在哪站起！2020年11月全國中學田徑錦標賽摔欄昏迷後，兩年多不敢比跨欄的花蓮縣選手張博雅，25日在112年全國原住民族運動會田徑賽公開女100公尺跨欄預賽，以13秒53達標亞運，重拾信心。

原民運田徑賽今天在台北田徑場展開，本屆田徑賽首度成為田徑協會認證賽事，一早就傳出令人振奮的好消息。月初在新北青年盃達標亞運卻超風速的張博雅，在公開女100公尺跨欄預賽達亞運參賽標13秒55，決賽13秒60封后。

張博雅的亞運達標之路超曲折，2020年11月台東全中錦，她在高女100公尺跨欄準決賽時，意外摔倒當場昏迷送醫，連她自己都不清楚發生什麼事。張博雅說：「醒來時人已在醫院，臉啊、手和腳都是傷，還好沒有腦震盪。」休養兩周後張博雅重回跑道比100、200公尺，但從此遠離跨欄，直到2022年2月北市春季賽再出發。

張博雅的啟蒙教練曹建國說：「我認為以她100公尺最佳11秒70作基準，放在100公尺跨欄較有國際競爭力，所以希望她為亞運、奧運而拼，但重點是她必須要克服摔欄陰影。」

3月6日新北青年盃公開女100公尺跨欄預賽，張博雅飆出13秒51達亞運，但最後大會修正風速為+2.9超順風，所以達標不算，空歡喜一場。曹建國說：「心情像洗三溫暖，想說終於達成階段目標，結果超風速被潑了桶冷水。」

對於新北青年盃超風速一事，張博雅平常心。「還好啦！我還年輕，還有機會，再拼就是了！」青年盃後做了那些調整呢？張博雅說：「就是按照課表，把教練教的技術更確實的執行，不過今天可以達標，其實我有些驚訝，哈！」

如願達標亞運，讓一直很信任教練曹建國的張博雅，更確定自己的選擇是正確的。「接下來希望可以跑進13秒10內、進而突破13秒大關，朝成為國際級選手的目標邁進。」