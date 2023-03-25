12年前，在英國威廉王子迎娶凱特當天擔任花童的小女孩，如今已是亭亭玉立的美女！英國媒體報導，威廉王子的表妹、已故英國女王伊莉莎白二世的甥孫女瑪格麗塔，成為國際時尚雜誌《Tatler》的封面人物，嬌美優雅，容貌神似祖母、已故瑪格麗特公主，臉蛋就像同一個模子刻出來的。

瑪格麗塔女爵頗受英國女王伊莉莎白二世疼愛。

《每日郵報》報導，在王室繼承順位排名第26的瑪格麗塔女爵（Lady Margarita Armstrong-Jones），即將在5月14日過21歲生日，她的祖母是已故英國女王伊莉莎白二世的胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）。

2011年4月29日，英國威廉王子與凱特大婚，身為威廉表妹的瑪格麗塔是四名女花童之一。身為王室一員，她很少拋頭露面，去年9月赴法國巴黎學習珠寶與攝影，與朋友們同住公寓，過著安靜低調的生活，在路上騎單車也不怕別人認出來。她的創作天賦可能承襲自已離異的雙親，父親史諾頓伯爵大衛（Earl of Snowdon）擅長木工與設計奢侈品，母親瑟蓮娜是業餘雕塑家。她的祖父安東尼是第一任史諾頓伯爵，也是知名人像攝影師。

Princess Margaret’s enchanting granddaughter Lady Margarita Armstrong-Jones dazzles on the cover of the May issue ahead of her 21st birthday. @catherineostler has an audience with the most prominent member of the Royal Family you’ve never met https://t.co/8ImyJsd3Rw pic.twitter.com/z9hlNfK0OT — Tatler (@Tatlermagazine) March 23, 2023

Powder blue has long been a standout royal favourite. In a feathery @ElieSaabWorld gown, Lady Margarita Armstrong-Jones – Tatler’s elegant May cover star – is the ultimate modern deb https://t.co/zf01LfnmCI pic.twitter.com/7gEv8Vh5bn — Tatler (@Tatlermagazine) March 25, 2023

Tatler雜誌25日在社群平台正式發表瑪格麗塔登上5月號封面的照片，形容她承襲了祖母瑪格麗特公主「充滿好奇心的神情」，出落成「一朵豔驚四座的英國玫瑰」。這期雜誌預計3月30日發售。

長大成人的瑪格麗塔容貌酷似祖母，然而她與祖母並未真正相處過，因為瑪格麗特公主在2002年2月她出生3個月之後就辭世。

The Tatler Cover of Princess Margaret and her granddaughter, Lady Margarita Armstrong-Jones. pic.twitter.com/43SG8Ei6GN — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) March 25, 2023

2017年她出席已故祖父史諾頓伯爵感恩節禮拜儀式，外界捕捉到女王伊莉莎白二世與她和悅交談的畫面。菲利浦親王、伊莉莎白二世先後辭世，瑪格麗塔也出席了兩位長者的喪禮。

去年11月她參加向祖母瑪格麗特公主致敬的活動，一頭金髮梳成祖母生前常有的髮型，身穿銀色禮服、披著白色皮草、足蹬黑色高跟鞋，令人憶起瑪格麗特公主1951年出席某場電影首映會時的樣貌。