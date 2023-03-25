教育部今(25)日召開私校退審會，宣布東方設計大學、苗栗縣私立龍德家商2校被列為專案輔導學校。私校工會理事長尤榮輝表示，東方設計大學被列為專輔學校並不意外，但該校董監事成員還包含前教育部次長，若改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。

尤榮輝提到，東方設計大學於108年7月爆出校方要求教職員簽「減薪同意書」後，招生每況愈下，今日被公告為專案輔導學校並不意外。比較特別的是，該校董事會多由教育部派出的公益董事組成，成員多為辦學經驗豐富的大學校長，更有前教育部次長，若改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。

尤榮輝指出，東方設計大學目前學生數600多，專任教師51人，因財務狀況不佳，導致師資質量未達法定基準，於3年內被2次列預警學校，因此落入專輔學校。

尤榮輝說，東方設計大學生存關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來。期待校內公益董事以教職員工作權為念，積極引進外部資金，秉持「成功不必在我」的理念，切勿戀棧權位，才有可能讓學校解除專輔列管。

至於苗栗龍德家商，尤榮輝說，曾於去年11月及12月2度被提報審議為專輔學校，惟未獲退審會認同，學校亦發表公開信向鄉親宣布「好消息」，只3個月後財務仍未改善，今第3度被提報終於被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。

尤榮輝認為，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，但巧婦難為無米之炊，建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。