台11線151公里處今天下午發生自撞車禍，1名賴姓女子開車行經台東杉原灣時，疑似車輛打滑，飛越水溝，撞到路旁的電線桿，車頭全毀、駕駛受困車內，救難人員抵達後，立即將人員救出並送醫急救。

台11線東部海岸公路杉原灣東段附近，由賴姓女子的自小客車疑車速過快，在彎道打滑，衝過路邊水溝、撞斷椰子樹卡在電線桿前，車頭全毀，賴女受困車內，警消人員前往救援，意識清醒、送醫急救

，由於現場並無監視器，車上也無行車記錄器，事故原因還有待警方進一步釐清。