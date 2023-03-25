計程車運匠好心協助下車，後座身障女子伸手到駕駛座旁疑似偷竊零錢，全都被車上行車紀錄器拍下。

不知道車上都有攝影機嗎？高雄1名運匠日前載到1位身障女子，因女子到達目的地後需要運匠幫忙開車門協助下車，於是，好心的運匠便下了車，並從車尾繞到後座，豈料，短短5秒鐘的時間，驚見該女子伸手往駕駛座旁，疑似竊取運匠的零錢放入包包，當運匠一開啟門後，該女也很鎮定的拿起隨身物品，慢慢地外往挪移出去；對此，網友見到影片也痛批「其他身心障礙者明明手腳是乾淨的，卻被她害成每個都是」。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳1段26秒影片，從影片中可見，計程車運匠下車協助坐在後座的1名身障女子，豈料，從運匠下車繞過車尾開啟後車門，短短的5秒鐘內，該女子竟然直接伸手至前方駕駛座旁，疑似竊取運匠的零錢，並且順手的放入其包包內，此時，也可見剛運匠剛好開啟後車門，該女則神色自若的拿起腳踏板上的隨身物品，且慢慢地將自己挪移至車外；對此原PO在貼文寫下「高雄司機們請注意，因她行動不便，需要協助幫忙 下車，當司機下車時偷竊」。

影片一出，網友全罵翻紛紛留言表示「她不知道車上都有攝影機嗎」、「很過分耶」、「下次記得財不露白」、「偷東西的動作倒是滿快的，感覺不到哪裡不便」、「腳不方便而已，手很方便」、「何必？這樣老鼠屎害了整個身障人士，讓別人感受到身障人生都會這樣！很糟糕！」、「都這樣還在造孽，而且很熟練喔」、「其他身心障礙者明明手腳是乾淨的，卻被她害成每個都是」。