台灣最具代表性的連鎖餐飲品牌之一「鼎泰豐」，靠著「黃金十八摺」小籠包聞名世界，曾獲《紐約時報》（The New York Times）推薦為「世界十大美食餐廳」，更曾獲得米其林一星殊榮，不料創辦人楊秉彝今（25）日驚傳離世。對此，鼎泰豐稍早證實楊秉彝死訊，享耆壽96歲，家屬盼低調辦理治喪事宜。

據了解，楊秉彝出生於1927年的中國山西省，1948年毅然決然地坐上「花蓮號」，從上海漂洋過海來到臺灣闖蕩。在舅媽協助之下，楊秉彜得到他在臺灣的第一份工作，就是在「恆泰豐」擔任送貨員。2年後，由於工作勤快，為人忠厚老實，老闆便開始讓他負責看帳和管理店內進出貨的工作。

28歲時，楊秉彝與同樣在「恆泰豐」工作的賴盆妹結婚，婚後繼續在油行工作了3、4年，直到有一天，老闆因為轉投資失誤，使得「恆泰豐」受到牽累，一蹶不振，最後油行被迫解散，夫婦倆只好不捨地離開。離開油行後的楊秉彜決定自行創業，因為他是向「鼎美油行」批油，而自己又出身於「恆泰豐」，因此取名「鼎泰豐」。

憑著以前在「恆泰豐」油行建立的人脈和良好商譽，「鼎泰豐」油行的業務很快就上了軌道，累積了一點積蓄後，夫妻倆東湊西湊的在信義路上買下了一個店面，就是鼎泰豐信義本店現址。到了1927年左右，罐裝沙拉油問世，民眾對於購買油品的習慣有了全新的改變，「鼎泰豐」油行的生意受到前所未見的衝擊，生意越來越差。

山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，就在楊秉彜夫婦以為這是事業盡頭時，卻成為「鼎泰豐」轉型的契機。楊秉彜夫婦接受「復興園」唐老闆的建議，把原本賣油的店面改成一半賣油，一半賣小籠包，憑著真材實料打下口碑。就這樣，「鼎泰豐」結束掉油行的營運，正式經營起小籠包與麵點的生意，而「鼎泰豐」成為國際品牌的傳奇故事也就此展開。