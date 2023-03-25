上銀幫機械業培養優秀人才，每年斥資千萬元以上，舉辦上銀機械碩士論文獎，上銀董事長卓文恒25日主持第19屆上銀機械碩士論文獎頒獎典禮，是疫情爆發以來，首度舉行實體頒獎典禮。台大機械所研究生簡維信與指導教授陳亮嘉，以「高深寬比微結構之創新性具高信噪比光學關鍵尺寸量測技術」奪得金質獎，獎金100萬元。

上銀指出，上銀科技自2004年起辦理「上銀機械碩士論文獎」，每年投入超過1,000萬元經費，鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，累計1～19屆參賽論文共1,837篇，得獎篇數共287篇，得獎師生合計610人。

上銀強調，19年來，上銀透過機械碩士論文獎的舉辦，讓大學機械相關系所全部"動"起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。

上銀指出，上銀機械碩士論文獎多年來倍受國內機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。

上銀表示，第19屆「上銀機械碩士論文獎」總計95篇論文被推薦參選，年成長12％，經公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有44篇進入複審，其中26篇進入決審，最後16篇獲獎，各校只有約10％的優秀碩士論文，可以被推薦參選，每一篇得獎論文均為百中選一。評審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員們也十分辛苦審核，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

本屆由臺灣大學機械工程研究所研究生簡維信與指導教授陳亮嘉，以「高深寬比微結構之創新性具高信噪比光學關鍵尺寸量測技術」奪得金質獎、獎金100萬元。上銀表示，陳亮嘉曾獲得2次佳作獎，1次優等獎，本屆一舉奪得最高榮譽金質獎，贏得評審青睞與肯定。

上銀指出，上銀除提供高額獎金與公開表揚之外，為提升得獎師生的國際視野與精密機械研發技術能量，還安排各屆得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠，希望獲獎師生在參訪中能獲取他國精密機械產業之特長，讓國內的青年學子能將研究方向與國際接軌，並與日、德等精密機械科技，一較長短。