現今網路上有許多大胃王YouTuber，有一名纖細正妹網紅泡芙（谷佳蔚），居然也是食量驚人的大胃王，最近更紅到泰國，有一間泰國小吃店舉辦雞肉飯挑戰，只要1小時內吃光3公斤重的雞肉飯就免費，她挑戰成功畫面震驚泰國網友，還有人開玩笑說「不敢跟她交往，會被吃垮」。

泰國一間小吃店日前在臉書粉絲專頁發文，介紹來自台灣的正妹谷佳蔚（泡芙）只花35分鐘，完成店內的雞肉飯大胃王挑戰，可愛模樣完全沒想到那麼會吃；原來小吃店祭出一份巨無霸雞肉飯，由2公斤白飯和1公斤雞肉組成，一碗價格650泰銖（約新台幣578元），在1小時內吃光就能免費。

泡芙到泰國玩在一間小吃店挑戰巨無霸雞肉飯，成功後引起泰國網友熱烈討論。（圖／摘自ศรีเหลืองโภชนา สะพานควาย-ข้าวมันไก่ไจแอนท์臉書）

從貼文附上的照片，看到泡芙與一大盤雞肉飯盒照，接著優雅地把食物送進嘴巴裡，最後成功挑戰，還創下35分鐘就完食的記錄。底下湧入大票泰國網友留言，「我是男生，我都吃不了這麼多」、「不敢交往，會被吃垮」、「好可愛，沒想到這麼厲害」。

泡芙的YouTube頻道裡，就能看到她不少大胃王挑戰影片，像是吃光140貫壽司、單人完食4公斤肉山、首位成功吃光5.5公斤麵線等等，令網友訝異的是，泡芙雖然食量大但身材相當火辣，讓不少人看了超心動。