民進黨台南市議會黨團近日逼迫台南市長黃偉哲承諾老人健保費「一次落地」，遭外界諷為「半夜吃西瓜，反症」，民進黨團總召郭鴻儀解釋台南市政府盡快定調，可免落人口實，黃偉哲25日回應台南市議會需先凝聚共識。

民進黨團在老人健保免費議題的髮夾彎態度讓人霧裡看花，因去年台南市議會協商老人健保免費案，才在民進黨團主導下，凝聚議會藍綠共識，分3年逐年補貼到位，沒想到現在自己推翻這項結論。

在台南市國民黨團已同意按去年議會共識走的情況下，民進黨團近日卻一改以往，在福利政策上與藍營一起站上大放送陣線，公開逼迫黃偉哲在老人健保免費案中需今年一次補貼到位，遭形容是「半夜吃西瓜，反症」。令人聯想是為賴清德2024年總統大選鋪路。

台南市民進黨團總召郭鴻儀解釋，老人健保免費攸關民生議題，非政治考量，早在選舉後就有議會同事提出。希望市府快定調，黃偉哲口頭承諾，一次落地可避免落人口實。

黃偉哲表示，台南市政府近年的稅收並未增加，包括房屋稅降，公務員待遇提高等等，各項支出不減反增，財政並不寬裕。他表態此案目前只有民進黨團提出，「要等議會藍綠凝聚共識」。