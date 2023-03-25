國民黨台北市立委第一階段提名登記最後一日，原本第7選區（信義、南松山）預計由現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯進行初選對決，豈料最後有另外4人登記，參選爆炸。而費鴻泰今（25）日受訪時也拿出手機，秀出徐巧芯所發的催票簡訊直呼「我是當事人，看了當然很不舒服」，更猛轟「這不就是擺明意圖使我不當選嗎？」引發討論。

費鴻泰今日下午接受媒體採訪時，秀出了手機中徐巧芯的催票簡訊，從內容中可以看到「立法院最具戰力的徐巧芯，內閣不分區有資深的費鴻泰，會是最好的拍檔與組合。支持世代傳承，電話民調請唯一支持『徐巧芯』！」這讓費鴻泰坦言，在看到簡訊後覺得不舒服，甚至更說「真的在考慮，要不要將此事送給黨部的考紀會」。

費鴻泰強調，其實很多人就打電話問他，他才知道這件事，而他也碰到一位在現場的里長，很多人有這樣的討論，很明顯會讓不知道的人會以為他可以當不分區，還有預留的後路，當不當選無所謂，「不就是擺明意圖使我不當選嗎？」

費鴻泰稍晚也在臉書上寫下，不應用「世代交替」作「年齡歧視」，年齡與戰力無關，不應該歧視年齡。費鴻泰強調，「看我的表現不要看我的年齡！國民黨立委民調，請唯一支持，立法院最有戰鬥力的費鴻泰！」

費鴻泰也接著說，有人用「謠言」安排職務和官位，造謠費鴻泰去當不分區立委，或入閣做部長，都是惡意中傷費鴻泰，意圖使人不當選。費鴻泰最後也呼籲「這種不正當選舉的行為，應該盡快被遏止」，同時也支持「公平、競爭、乾淨的立委選舉」，維持社會好秩序，共好同贏好前景。