捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率160餘人史上最大訪團訪台，下午4時40分左右飛抵台北松山機場，隨後舉行抵台記者會，立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮親自接機。艾達莫娃表示，歐洲國家對台的興趣日益增長，捷克還有很多人都想來訪問台灣，如果他們還有另一架飛機能來台，「再派一架飛機也能載滿」。

艾達莫娃此行將拜會蔡英文總統、游錫堃、行政院長陳建仁、國發會主任委員龔明鑫、國科會主委吳政忠、數位部長唐鳳，並接受游錫堃與吳釗燮款宴；游錫堃也預計明日將帶艾達莫娃前往宜蘭一遊，下午則走訪故宮。

艾達莫娃也將於28日應邀赴立法院會發表演說、出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，並在國立台灣大學發表演說。此外，艾達莫娃眾議長將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，及出席訪台記者說明會。

艾達莫娃致詞表示，這是她首次訪問台灣，去年在布拉格答應游錫堃要來訪後，就認為一定要履行承諾訪台。她說，此行就是要讓台灣知道，台灣並不孤單，台灣在世界上有很多友人，其中一個來到台灣，在一起會更堅強。

此外，艾達莫娃指出，不僅是捷克，歐洲各國對台的興趣日益增長，也期待台捷雙方在商業、文化等多個面向交流，不管是半導體、網路安全、國會合作等，都能深化。

艾達莫娃也說，這次是近5年來捷克出訪外國的最大訪團，捷克還有很多人都想來訪問台灣，如果他們還有另一架飛機能來台，「再派一架飛機也能載滿」。

游錫堃致詞時表示，在台灣與宏都拉斯斷交的風雨聲中，面對普習會後，兩大極權聯手意欲推翻民主、自由、人權的普世價值觀、挑戰國際秩序，和平穩定的國際受到嚴重威脅之際，眾議長堅定抵台，真摯的情誼總在患難中更見珍貴。

吳釗燮則說，艾達莫娃率團來訪，更證明捷克無懼強權脅迫，展現對台灣的支持和友誼，台灣政府與人民都會感念在心。捷克人民繼承對自由民主的堅定追求，和台灣人民追求自由以及民主轉型進程相似，是具有共同價值的夥伴。

吳釗燮指出，捷克無論在政治、經貿、科技、教育以及文化各層面，都是台灣重要合作夥伴，去年捷克外交部公布施政綱領和印太工作報告，也視台灣為捷克在印太地區重要夥伴，強調和台灣合作符合捷克利益。

吳釗燮表示，這次艾達莫娃率領捷克國會、各界組成的最大規模訪團來台，以行動說明，捷克對於和台灣發展全面夥伴關係的重視和決心。