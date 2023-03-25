國民黨台南市議員李中岑在臉書po文指出，身為一名職業婦女，帶小孩進議場在議會被民進黨議員用歧視性的言論攻擊。網友在臉書留言：「呼叫范雲！」「綠營的婦女團體，面對女性問題是否前後一致？」

國民黨砲轟民進黨，口口聲聲喊「性別平權」、台南市議會日前甚至還在討論台南市政府要如何鼓勵婦女生育、生育補助、友善育兒等措施，結果民進黨議員表現卻是自打嘴巴！

國民黨呼籲民進黨，不要只會把「性別平等」、「尊重育兒家庭與家長」當作口號，永遠只會拿「進步議題」作為選票的操弄，而不是真心的想要讓臺灣更進步、更平權。

對此，網友也在臉書留言：「呼叫范雲！」「綠營的婦女團體，面對女性問題是否前後一致？」「民進黨就只會說一套做一套.這妳不懂嗎？」「民進黨永遠是用口頭執政，所有的政策都也只是說一套做一套！」「身為一個媽媽職業婦女真的很辛苦，我很心疼您，世界最偉大的就是職業婦女！」

民進黨發言人林楚茵今表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團了解，相關言論確實不妥。