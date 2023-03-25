企業排球18年聯賽女子組冠軍賽首戰25日在台大體育館由台北鯨華對上高雄台電，鯨華最後以25比20、25比23、20比25、25比21獲勝，距離夢寐以求的隊史首次冠軍僅一步之遙，兩隊26日繼續進行第2場冠軍賽的對決。

首局雙方便展開精彩的攻守對決，台北鯨華先是靠著Bia的兇猛重扣開啟攻勢，而高雄台電黃瀞萱也回擊一記B式快攻回擊，鯨華的攻擊火力猛烈，在甘可慧、林書荷及Bia多點開花的情況下持續領先，局中台電陳姿雅獨撐大樑，頻繁展現進攻火力緊咬比數，雖然台電局中緊追比分讓鯨華壓力十足，但鯨華最終靠著穩定的攻守表現拿下第一局。

第二局戰況進入白熱化，精彩的攻防對決令場邊觀眾大呼過癮，局中台北鯨華Bia及Gabi抓緊機會打開破口，連續兩波快攻讓鯨華取得領先，但高雄台電黃芯瑜及李姿瑩也貢獻得分讓戰況持續膠著無法預測，雙方不斷糾纏至局末，關鍵時刻鯨華靠著Bia三號位小吊球拿下第二局。

第三局高雄台電展現如同銅牆鐵壁的前排防守，靠著黃瀞萱及黃芯瑜雙人攔網連線令台北鯨華進攻端窒礙難行，而進攻端陳姿雅今日表現堪稱完美，持續猛攻對手心臟地帶，不過鯨華韌性十足鍥而不捨，靠著「矮妹」賴湘程無所不在的接發表現緊咬分數，但最終高雄台電拿下第三局並扳回一城。

第四局高雄台電陳姿雅卯足全力進攻，在四號位進攻勢不可擋，令台北鯨華防守端備感壓力，但進攻端鯨華林書荷立馬跳出來以一記四號位重扣還以顏色，隨後鯨華開啟追分模式，靠著甘可慧及林書荷的亮眼表現反超比分！關鍵時刻Bia以一記touch out帶領鯨華拿下首場冠軍賽勝利。